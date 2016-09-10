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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 10 сентября 2016
Фрайбург
10.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
54'
М. Филипп
85'
М. Филипп
88'
Н. Петерсен (П)
35'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Замена
А. Абраши
️️️️
В. Грифо
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Н. Петерсен
88'
87'
Желтая карточка
Я. Зоммер
Желтая карточка
М. Филипп
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Филипп
Пас отдал
Н. Петерсен
85'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
82'
77'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Н. Эльведи
Желтая карточка
Я. Хаберер
76'
70'
Замена
А. Хан
️️️️
Раффаэл
70'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Т. Азар
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Франтц
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Филипп
Пас отдал
В. Грифо
54'
51'
Желтая карточка
Раффаэл
35'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Пас отдал
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
4-1-2-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
5
Гульде
15
Штенцель
27
Хефлер
8
Франтц
6
Булут
32
Грифо
7
Нидерлехнер
26
Филипп
4-2-3-1
1
Зоммер
15
Кристенсен
30
Эльведи
24
Янчке
17
Вендт
23
Крамер
5
Штробль
16
Траоре
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
32
Грифо
6
Абраши
6
Абраши
32
Грифо
8
Франтц
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Франтц
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
11
Раффаэл
28
Хан
28
Хан
11
Раффаэл
30
Эльведи
7
Херрманн
7
Херрманн
30
Эльведи
9
Азар
23
Вестергор
23
Вестергор
9
Азар
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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