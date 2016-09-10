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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 10 сентября 2016
Байер
10.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
79'
Й. Похьянпало
90'
Й. Похьянпало
90+4'
Й. Похьянпало
58'
Б. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
ГОЛ! 3:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Чичарито
90'
+4
Желтая карточка
К. Кампль
90'
ГОЛ! 2:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Б. Хенрикс
90'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Венделл
88'
86'
Замена
А. Халилович
️️️️
Ф. Костич
83'
Желтая карточка
А. Хант
81'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Б. Вуд
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Ю. Брандт
79'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
А. Мехмеди
72'
Желтая карточка
Д. Та
71'
66'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Л. Холтби
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вуд
Пас отдал
М. Грегоритч
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
АП
14
Аарон Хант
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лено
8
Бендер
4
Та
21
Топрак
18
Венделл
39
Хенрикс
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
14
Мехмеди
4-3-2-1
15
Адлер
2
Сакаи
22
Озтрзолек
3
Клебер
4
Спахич
14
Хант
9
Мюллер
90
Холтби
11
Грегоритч
18
Костич
17
Вуд
18
Венделл
4
Едвай
4
Едвай
18
Венделл
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
14
Мехмеди
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Мехмеди
90
Холтби
8
Экдаль
8
Экдаль
90
Холтби
18
Костич
10
Халилович
10
Халилович
18
Костич
17
Вуд
10
Ласогга
10
Ласогга
17
Вуд
Остались в запасе
Байер
Гамбург
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Байер - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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