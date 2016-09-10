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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Оденсе
Копенгаген - Оденсе: обзор матча 10 сентября 2016
Копенгаген
10.09.2016, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Оденсе
87'
Л. Аугустинссон (П)
90'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Оденсе
ГОЛ! 2:0!
А. Корнелиус
90'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Аугустинссон
87'
Желтая карточка
Занка
81'
78'
Желтая карточка
И. Узочакву
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
Б. Вербич
75'
73'
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
А. Павлович
63'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Копенгаген - Оденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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Копенгаген
Оденсе
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