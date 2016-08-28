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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 28 августа 2016
Герта
28.08.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
62'
В. Дарида
90+5'
Ю. Шибер
90+3'
Н. Хефлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
90'
+7
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 2:1!
Ю. Шибер
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Н. Хефлер
Пас отдал
В. Грифо
Замена
Й. Хегелер
️️️️
В. Дарида
90'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
85'
83'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Вайзер
77'
67'
Замена
О. Булут
️️️️
А. Игньевски
67'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Я. Хаберер
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
Пас отдал
В. Ибишевич
62'
34'
Желтая карточка
М. Гульде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
22
Александар Игньевски
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-2-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
25
Брукс
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
3-1-3-1-2
1
Шволов
2
Сеюнджу
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
22
Игньевски
19
Хаберер
6
Абраши
32
Грифо
26
Филипп
7
Нидерлехнер
16
Дарида
13
Хегелер
13
Хегелер
16
Дарида
8
Вайзер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Вайзер
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
22
Игньевски
6
Булут
6
Булут
22
Игньевски
19
Хаберер
18
Петерсен
18
Петерсен
19
Хаберер
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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