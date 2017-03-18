Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Утрехт
НЕК - Утрехт: обзор матча 18 марта 2017
НЕК
18.03.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 3
Завершен
Утрехт
28'
З. Лабиад
37'
Я. Аюб
63'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Утрехт
74'
Замена
Д. Хардевельд
️️️️
К. Конбой
66'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Я. Аюб
63'
ГОЛ! 0:3!
С. Аллер
37'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аюб
35'
Желтая карточка
З. Лабиад
28'
ГОЛ! 0:1!
З. Лабиад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
4
Войцех Голла
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
8
Грегор Брайнбург
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
20
Мохамед Райхи
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
20
Джованни Труп
ЦЗ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
НЕК
12
Жаниу Бикел
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
3-3
18
Барнет
4
Думич
4
Голла
8
Брайнбург
10
Мессауд
20
Райхи
3-3-1-1
20
Труп
24
Конбой
3
Лиувен
8
Аюб
4
Амрабат
14
Янссен
52
Лабиад
22
Аллер
24
Конбой
12
Хардевельд
12
Хардевельд
24
Конбой
8
Аюб
2
Клайбер
2
Клайбер
8
Аюб
Остались в запасе
НЕК
Утрехт
12
Жаниу Бикел
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
12
Жаниу Бикел
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча НЕК - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
Новости команд
Все
НЕК
Утрехт
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+