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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гронинген
Фейеноорд - Гронинген: обзор матча 11 февраля 2017
Фейеноорд
11.02.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 0
Завершен
Гронинген
39'
Й. Торнстра
66'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Гронинген
75'
Красная карточка
Ж. Бакуна
ГОЛ! 2:0!
Й. Торнстра
66'
Желтая карточка
Т. Вилена
40'
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
39'
20'
Желтая карточка
Д. Пэйн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
3-1-5-1
25
Джонс
31
Боттегин
5
Конголо
2
Карсдорп
21
Торнстра
23
Бергейс
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
6
ван дер Хейден
11
Элиа
14
Йоргенсен
2-4-1
22
Падт
37
Пэйн
6
Реийнен
11
Тибблинг
7
Бакуна
11
Йенссен
10
Махи
30
Линссен
Остались в запасе
Фейеноорд
Гронинген
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Фейеноорд - Гронинген
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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