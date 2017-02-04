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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 04 февраля 2017
АЗ Алкмаар
04.02.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
2 : 4
Завершен
ПСВ
17'
Ф. Фрайдей
86'
Ф. Фрайдей
13'
Й. Виллемс
16'
Й. Виллемс
41'
Г. Перейро
80'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
ГОЛ! 2:4!
Ф. Фрайдей
86'
84'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
М. ван Гинкел
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
А. Джаханбакш
84'
84'
Желтая карточка
Д. Проппер
80'
ГОЛ! 1:4!
Л. де Йонг
Замена
М. Сентьенс
️️️️
И. Бель Хассани
75'
70'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Б. Рамселар
69'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Перейро
Замена
М. Танкович
️️️️
Л. Гарсия
69'
65'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
61'
Желтая карточка
С. Ариас
Желтая карточка
Д. Люккассен
54'
50'
Желтая карточка
Г. Перейро
41'
ГОЛ! 1:3!
Г. Перейро
21'
Желтая карточка
Б. Рамселар
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фрайдей
17'
16'
ГОЛ! 0:2!
Й. Виллемс
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Виллемс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
8
Йорис ван Овереем
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Муамер Танкович
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
2-3-1-2
32
Люккассен
3
ван Эйден
11
Бель Хассани
23
Ринстра
30
Вуйтенс
11
Джаханбакш
99
Гарсия
9
Фрайдей
4-5-1
41
Зут
4
Ариас
15
Морено
5
Швааб
15
Виллемс
26
Перейро
24
Проппер
18
Гуардадо
23
Рамселар
8
ван Гинкел
26
де Йонг
11
Джаханбакш
8
ван Овереем
8
ван Овереем
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
20
Сентьенс
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
99
Гарсия
22
Танкович
22
Танкович
99
Гарсия
23
Рамселар
20
Хендрикс
20
Хендрикс
23
Рамселар
8
ван Гинкел
6
Де Йонг
6
Де Йонг
8
ван Гинкел
26
Перейро
34
Бергвейн
34
Бергвейн
26
Перейро
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
1
Серхио Рочет
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мартен Мартенс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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