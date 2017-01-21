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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Витесс
Гронинген - Витесс: обзор матча 21 января 2017
Гронинген
21.01.2017, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 1
Завершен
Витесс
6'
Р. Йенссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Витесс
Желтая карточка
Х. Хатебур
90'
Замена
Й. Дрост
️️️️
М. Махи
84'
46'
Замена
М. Миазга
️️️️
Г. Кашия
ГОЛ! 1:0!
Р. Йенссен
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Витесс
89
Элой Ром
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
Витесс
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
2-4-2
22
Падт
6
Реийнен
33
Хатебур
11
Йенссен
7
Бакуна
10
Махи
11
Тибблинг
7
Серлот
30
Линссен
4-2-1-1
89
Ром
18
Лирдам
4
Кашия
4
ван дер Верфф
15
Кройсвек
24
Тигадуини
21
Йейни
7
Рашица
9
ван Вольфсвинкел
10
Махи
17
Дрост
17
Дрост
10
Махи
4
Кашия
3
Миазга
3
Миазга
4
Кашия
Остались в запасе
Гронинген
Витесс
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
Остались в запасе
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Гронинген - Витесс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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