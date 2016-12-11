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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 11 декабря 2016
АЗ Алкмаар
11.12.2016, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 4
Завершен
Фейеноорд
11'
С. Бергейс
19'
Я. ван дер Хейден
45'
Н. Йоргенсен
69'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
78'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
С. Бергейс
76'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
К. Эль-Ахмади
75'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Р. Карсдорп
69'
ГОЛ! 0:4!
Т. Вилена
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Р. Хапс
60'
55'
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
Замена
Д. Соуза
️️️️
М. Танкович
45'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Бель Хассани
45'
45'
ГОЛ! 0:3!
Н. Йоргенсен
19'
ГОЛ! 0:2!
Я. ван дер Хейден
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
3-1-3-3
1
Рочет
70
Хапс
32
Люккассен
4
Юханссон
8
ван Овереем
11
Бель Хассани
23
Ринстра
30
Вуйтенс
9
Вегхорст
22
Танкович
21
Мюрен
3-1-5-1
25
Джонс
2
Карсдорп
31
Боттегин
18
Нелом
21
Торнстра
52
Вилена
11
Элиа
23
Бергейс
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
14
Йоргенсен
70
Хапс
2
Оувеян
2
Оувеян
70
Хапс
22
Танкович
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
22
Танкович
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
20
Эль-Ахмади
13
Тапиа
13
Тапиа
20
Эль-Ахмади
2
Карсдорп
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
2
Карсдорп
23
Бергейс
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
23
Бергейс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
1
Ник Олий
ВР
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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