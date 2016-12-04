Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Утрехт
АДО Ден Хааг - Утрехт: обзор матча 04 декабря 2016
АДО Ден Хааг
04.12.2016, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 2
Завершен
Утрехт
29'
Н. Баразит
83'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Утрехт
86'
Замена
А. Людвиг
️️️️
Н. Баразит
Замена
Л. Маренго
️️️️
Э. Дюплан
84'
83'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
80'
Желтая карточка
Д. Труп
Вторая желтая
Т. Бегелсдейк
76'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
43'
Желтая карточка
Э. Эвел
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Баразит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
13
Эрнестас Шеткус
ВР
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
8
Эктор Эвел
АП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Утрехт
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
17
Дэнни Баккер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
18
Рубио Рубин
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-1-2
13
Шеткус
25
Бегелсдейк
24
Эбуехи
5
Канон
8
Эвел
21
Дюплан
9
Хавенаар
2-4-2
3
Лиувен
20
Труп
8
Аюб
4
Амрабат
13
Штридер
14
Янссен
22
Аллер
10
Баразит
21
Дюплан
11
Маренго
11
Маренго
21
Дюплан
10
Баразит
11
Людвиг
11
Людвиг
10
Баразит
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Утрехт
23
Шеральдо Бекер
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
17
Дэнни Баккер
ЦП
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
18
Рубио Рубин
ЦФ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
17
Дэнни Баккер
ЦП
20
Рубен Схакен
РФ
Остались в запасе
18
Рубио Рубин
ЦФ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча АДО Ден Хааг - Утрехт
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
Новости команд
Все
АДО Ден Хааг
Утрехт
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Ден Хааг» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+