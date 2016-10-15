Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Витесс
АЗ Алкмаар - Витесс: обзор матча 15 октября 2016
АЗ Алкмаар
15.10.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 2
Завершен
Витесс
78'
Р. Мюрен
87'
Р. Мюрен
23'
Л. Бэйкер
58'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Витесс
90'
Желтая карточка
М. ван Берген
87'
Замена
К. Ота
️️️️
А. Кройсвек
ГОЛ! 2:2!
Р. Мюрен
87'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
С. Вуйтенс
83'
82'
Желтая карточка
К. Лирдам
80'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Тигадуини
ГОЛ! 1:2!
Р. Мюрен
78'
Замена
М. Танкович
️️️️
Д. Соуза
60'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
В. Вегхорст
60'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
В. Вегхорст
57'
28'
Желтая карточка
М. Накамба
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Желтая карточка
Р. ван Эйден
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Витесс
89
Элой Ром
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Витесс
8
Косуке Ота
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-4-1-1
1
Рочет
70
Хапс
3
ван Эйден
32
Люккассен
4
Юханссон
23
Ринстра
30
Вуйтенс
36
Дабни Соуза
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
4-3-1-1
89
Ром
18
Лирдам
15
Кройсвек
4
Кашия
3
Миазга
8
Бэйкер
24
Тигадуини
6
Накамба
7
Рашица
9
ван Вольфсвинкел
9
Вегхорст
21
Мюрен
21
Мюрен
9
Вегхорст
30
Вуйтенс
9
Фрайдей
9
Фрайдей
30
Вуйтенс
36
Дабни Соуза
22
Танкович
22
Танкович
36
Дабни Соуза
15
Кройсвек
8
Ота
8
Ота
15
Кройсвек
24
Тигадуини
7
ван Берген
7
ван Берген
24
Тигадуини
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Витесс
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
Главный тренер
Мартен Мартенс
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
Остались в запасе
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Витесс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Витесс
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+