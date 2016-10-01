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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Рода - НЕК
Рода - НЕК: обзор матча 01 октября 2016
Рода
01.10.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 1
Завершен
НЕК
78'
К. Майи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рода - НЕК
Замена
Д. Де Силва
️️️️
Ф. Нор
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
К. Майи
Желтая карточка
Т. ван Хифте
71'
62'
Желтая карточка
Ж. Бикел
32'
Желтая карточка
К. Майи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рода
1
Бенжамин ван Лир
ВР
5
Ард ван Пеппен
ЦЗ
24
Фаршад Нор
ЦП
6
Натан Рутье
ЦП
7
Том ван Хифте
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
НЕК
4
Войцех Голла
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
8
Грегор Брайнбург
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Рода
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Данни Де Силва
ЦП
29
Тим Бляттлер
ЦФ
НЕК
20
Мохамед Райхи
ЦП
1-3
1
ван Лир
5
ван Пеппен
24
Нор
6
Рутье
7
ван Хифте
2-2-1
4
Голла
4
Думич
8
Брайнбург
12
Бикел
7
Майи
24
Нор
10
Де Силва
10
Де Силва
24
Нор
Остались в запасе
Рода
НЕК
29
Тим Бляттлер
ЦФ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
20
Мохамед Райхи
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
29
Тим Бляттлер
ЦФ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Остались в запасе
20
Мохамед Райхи
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Рода - НЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Паркстад Лимбург
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