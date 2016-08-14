Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 14 августа 2016
ПСВ
14.08.2016, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
52'
Э. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АЗ Алкмаар
85'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Д. Соуза
Замена
Д. Бренет
️️️️
С. Ариас
85'
Замена
Д. Швааб
️️️️
Ю. Локадия
70'
ГОЛ! 1:0!
Э. Морено
52'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
45'
Желтая карточка
Ю. Локадия
45'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Г. Перейро
45'
18'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
М. Хенриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
41
Зут
15
Виллемс
77
Изима-Мирен
15
Морено
4
Ариас
20
Хендрикс
18
Гуардадо
24
Проппер
26
Перейро
9
Локадия
26
де Йонг
4-3
1
Рочет
4
Юханссон
32
Люккассен
12
Влаар
70
Хапс
36
Дабни Соуза
30
Вуйтенс
7
Хенриксен
9
Локадия
5
Швааб
5
Швааб
9
Локадия
4
Ариас
30
Бренет
30
Бренет
4
Ариас
26
Перейро
7
Нарсинг
7
Нарсинг
26
Перейро
7
Хенриксен
8
ван Овереем
8
ван Овереем
7
Хенриксен
36
Дабни Соуза
99
Гарсия
99
Гарсия
36
Дабни Соуза
Остались в запасе
ПСВ
АЗ Алкмаар
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
16
Джино Коутиньо
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
АЗ Алкмаар
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+