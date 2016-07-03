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ЦСКА - Енисей

03.07.2016, Воскресенье, 12:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Енисей
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
17 апреля, среда 20:00 ЦСКА 3:0 Енисей
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