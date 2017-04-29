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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Балтика
Мордовия - Балтика: обзор матча 29 апреля 2017
Мордовия
29.04.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мордовия - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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Мордовия
Балтика
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
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«Балтика» назначила нового спортивного директора, который раньше работал со Слуцким
12:41
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Талалаев вынес вердикт ЦСКА
10:57
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Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
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«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
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Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
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Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
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Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Балтика» назначила нового спортивного директора, который раньше работал со Слуцким
12:41
1
Талалаев вынес вердикт ЦСКА
10:57
8
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
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