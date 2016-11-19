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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волгарь
Енисей - Волгарь: обзор матча 19 ноября 2016
Енисей
19.11.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
3'
Т. Букия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Волгарь
90'
+1
Желтая карточка
А. Сутормин
90'
+1
Желтая карточка
Р. Газзаев
87'
Замена
А. Дышеков
️️️️
А. Скворцов
Замена
С. Цуканов
️️️️
Е. Иванов
87'
84'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Т. Букия
81'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Р. Акбашев
78'
Замена
А. Болонин
️️️️
К. Плиев
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Козлов
78'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Ломакин
76'
65'
Желтая карточка
Д. Кабутов
61'
Желтая карточка
О. Шалаев
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Коротаев
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Букия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
3-1-4-2
1
Опарин
35
Гультяев
23
Чернов
4
Чичерин
15
Фатуллаев
33
Камеш
8
Иванов
10
Алиев
90
Ломакин
24
Коротаев
32
Козлов
3-3-2-2
71
Бучнев
70
Кабутов
76
Стешин
15
Плиев
11
Сутормин
18
Шалаев
23
Зуйков
10
Букия
99
Акбашев
27
Радченко
92
Скворцов
24
Коротаев
2
Кичин
2
Кичин
24
Коротаев
8
Иванов
39
Цуканов
39
Цуканов
8
Иванов
90
Ломакин
14
Семакин
14
Семакин
90
Ломакин
32
Козлов
0
Малоян
0
Малоян
32
Козлов
15
Плиев
11
Болонин
11
Болонин
15
Плиев
99
Акбашев
99
Жабкин
99
Жабкин
99
Акбашев
10
Букия
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Букия
92
Скворцов
33
Дышеков
33
Дышеков
92
Скворцов
Остались в запасе
Енисей
Волгарь
31
Милое Прекович
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Андрей Тихонов
2
Евгений Кирисов
ЦП
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Волгарь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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