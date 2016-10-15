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Судьи
Главный судья:
Денис Шпилев (Белгород)
Материалы

СКА-Хабаровск - Луч

15.10.2016, Суббота, 09:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Россия. ФНЛ, 17 тур СКА-Хабаровск - Луч
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 СКА-Хабаровск 2:0 Луч
1 тур
11 июля, суббота 11:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
1 тур
6 июля, воскресенье 11:00 Луч 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Луч
19 тур
18 октября, пятница 12:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
28 ноября, четверг 09:00 Луч 3:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 11:30 Луч 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:5 Луч
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 12:00 Луч 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
22 тур
2 августа, понедельник 12:00 Луч 0:0 СКА-Хабаровск
1 тур
27 марта, суббота 16:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
25 тур
17 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
6 тур
22 апреля, среда 12:00 Луч 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
5 августа, среда 12:00 Луч 2:1 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 15 октября 2016, 15:37

    Я тоже ставил на СКА-Хабаровск , но что-то непонятно.

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    Рейтинг: +54

    CSKA_Sergey 15 октября 2016, 10:56

    Вот как так. Ни история встреч, ни турнирная таблица, ни место проведения матча не предполагаюлт победы луча

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 15 октября 2016, 10:28

    1-0 ска победит.
    на 78мин будет долгожданный гол.

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 15 октября 2016, 10:16

    Ничья

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 15 октября 2016, 09:48

    0-1

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