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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 20 мая 2017
Ренн
20.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 3
Завершен
Монако
68'
А. Дьякаби (П)
90'
А. Дьякаби
42'
Фабиньо
47'
Жемерсон
78'
Жорже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монако
ГОЛ! 2:3!
А. Дьякаби
90'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Б. Андре
83'
79'
Замена
Б. Силва
️️️️
А. Раджи
78'
ГОЛ! 1:3!
Жорже
72'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Т. Лемар
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Дьякаби
68'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Д. Сио
61'
47'
ГОЛ! 0:2!
Жемерсон
45'
Замена
Л. Бадьяшиль
️️️️
С. Си
Замена
Афонсо
️️️️
Р. Бенсебаини
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Фабиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЛП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ЛП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
17
Николя Жанвье
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
5
Бенсебаини
17
Мешер
23
Наньон
29
Данзе
21
Андре
6
Фернандес
14
Прсич
19
Мубеле
23
Эну
13
Сио
4-2-1-1-2
30
Си
22
Диалло
24
Раджи
21
Жемерсон
6
Жорже
96
Н'Дорам
6
Фабиньо
8
Бакайоко
18
Лемар
10
Мбаппе
98
Жермен
13
Сио
27
Дьякаби
27
Дьякаби
13
Сио
5
Бенсебаини
25
Афонсо
25
Афонсо
5
Бенсебаини
21
Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре
30
Си
40
Бадьяшиль
40
Бадьяшиль
30
Си
18
Лемар
19
Сидибе
19
Сидибе
18
Лемар
24
Раджи
20
Силва
20
Силва
24
Раджи
Остались в запасе
Ренн
Монако
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
15
Камиль Глик
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Остались в запасе
15
Камиль Глик
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ренн - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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