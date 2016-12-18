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Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Материалы

Марсель - Лилль

18.12.2016, Воскресенье, 19:00 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 18 тур Марсель - Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
29 января, пятница 22:30 Марсель 1:1 Лилль
11 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Лилль 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лилль 0:4 Марсель
19 тур
21 декабря, воскресенье 16:00 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лилль
16 тур
3 декабря, вторник 22:00 Лилль 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 0:0 Марсель
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:59 Марсель 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 23:59 Марсель 2:0 Лилль
4 тур
28 августа, воскресенье 23:00 Лилль 3:2 Марсель
Суперкубок Франции 2011
Финал
27 июля, среда 22:45 Марсель 5:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Лилль
10 тур
24 октября, воскресенье 23:00 Лилль 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Лилль 3:2 Марсель
2 тур
16 августа, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 22:45 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
15 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 1:3 Лилль
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Лилль 1:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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