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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 04 декабря 2016
Ренн
04.12.2016, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
54'
П. Нтеп
90+2'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Л. Бааль
90'
+2
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Фернандес
89'
Замена
П. Энрике
️️️️
П. Нтеп
84'
83'
Желтая карточка
О. Селнаэс
74'
Замена
А. Савье
️️️️
Ж. Верету
Замена
К. Гросицки
️️️️
Д. Сио
74'
Желтая карточка
Д. Сио
73'
68'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Б. Дабо
Желтая карточка
Б. Андре
65'
65'
Замена
А. Норден
️️️️
Р. Амума
57'
Желтая карточка
Ж. Верету
ГОЛ! 1:0!
П. Нтеп
Пас отдал
Б. Андре
54'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-3-3
56
Костиль
24
Бааль
23
Наньон
29
Данзе
5
Бенсебаини
8
Гуркюфф
21
Андре
6
Фернандес
13
Сио
23
Эну
29
Нтеп
4-1-2-1-2
16
Руффье
12
М'Бенге
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
4
Лакруа
10
Селнаэс
6
Дабо
17
Верету
6
Таннан
26
Ру
17
Амума
13
Сио
11
Гросицки
11
Гросицки
13
Сио
6
Фернандес
14
Прсич
14
Прсич
6
Фернандес
29
Нтеп
7
Энрике
7
Энрике
29
Нтеп
17
Амума
70
Норден
70
Норден
17
Амума
17
Верету
6
Савье
6
Савье
17
Верету
6
Дабо
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
6
Дабо
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Роазон Парк
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