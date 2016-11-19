Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Материалы

Лилль - Лион

18.11.2016, Пятница, 22:45 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 13 тур Лилль - Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 18:00 Лилль 2:1 Лион
9 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Лион 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Лилль 0:0 Лион
8 тур
28 сентября, суббота 22:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:59 Лион 1:3 Лилль
6 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
10 марта, суббота 23:59 Лион 2:1 Лилль
11 тур
23 октября, воскресенье 23:00 Лилль 3:1 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/4 финала
11 января, среда 23:50 Лион 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
9 тур
17 октября, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Лилль
16 тур
6 декабря, воскресенье 23:00 Лилль 4:3 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 23:00 Лилль 2:0 Лион
9 тур
18 октября, суббота 23:00 Лион 2:2 Лилль
Франция. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
4 марта, среда 22:45 Лилль 3:2 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
1 марта, суббота 19:10 Лилль 0:1 Лион
9 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
...
  • ...
    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 19 ноября 2016, 00:02

    Лишь соберись! Нужна ничья!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 