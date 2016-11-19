Лилль - Лион

Лишь соберись! Нужна ничья!!!
|27 тур
|21 февраля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:0
|Лион
|5 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Лион
|0:0
|Лилль
|24 тур
|10 февраля, воскресенье
|23:59
|Лион
|1:3
|Лилль
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:1
|Лион
|25 тур
|27 февраля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:1
|Лион
|9 тур
|17 октября, воскресенье
|23:00
|Лион
|3:1
|Лилль
|32 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Лион
|1:1
|Лилль
|16 тур
|6 декабря, воскресенье
|23:00
|Лилль
|4:3
|Лион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Монако
|38
|30
|5
|3
|107:31
|+76
|95
|2.
|ПСЖ
|38
|27
|6
|5
|83:27
|+56
|87
|3.
|Ницца
|38
|22
|12
|4
|63:36
|+27
|78
|4.
|Лион
|37
|20
|4
|13
|77:48
|+29
|64
|5.
|Марсель
|38
|17
|11
|10
|57:41
|+16
|62
|6.
|Бордо
|38
|15
|14
|9
|53:43
|+10
|59
|7.
|Нант
|38
|14
|9
|15
|40:54
|-14
|51
|8.
|Сент-Этьен
|38
|12
|14
|12
|41:42
|-1
|50
|9.
|Ренн
|38
|12
|14
|12
|36:42
|-6
|50
|10.
|Генгам
|38
|14
|8
|16
|46:53
|-7
|50
|11.
|Лилль
|38
|13
|7
|18
|40:47
|-7
|46
|12.
|Анжер
|38
|13
|7
|18
|40:49
|-9
|46
|13.
|Тулуза
|38
|10
|14
|14
|37:41
|-4
|44
|14.
|Метц
|38
|11
|10
|17
|39:72
|-33
|43
|15.
|Монпелье
|38
|10
|9
|19
|48:66
|-18
|39
|16.
|Дижон
|38
|8
|13
|17
|46:58
|-12
|37
|17.
|Кан
|38
|10
|7
|21
|36:65
|-29
|37
|18.
|Лорьян
|38
|10
|6
|22
|44:70
|-26
|36
|19.
|Нанси
|38
|9
|8
|21
|29:52
|-23
|35
|20.
|Бастия
|37
|8
|10
|19
|29:54
|-25
|34
Лишь соберись! Нужна ничья!!!