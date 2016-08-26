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Главный судья:
Энтони Готье (Секлин)
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Марсель - Лорьян

26.08.2016, Пятница, 21:45 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 3 тур Марсель - Лорьян
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 19:00 Лорьян 1:1 Марсель
10 тур
18 октября, воскресенье 15:00 Марсель 1:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
24 апреля, пятница 21:30 Марсель 3:5 Лорьян
16 тур
2 декабря, вторник 21:00 Лорьян 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
22 февраля, суббота 20:00 Марсель 1:0 Лорьян
8 тур
28 сентября, суббота 16:00 Лорьян 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
34 тур
27 апреля, суббота 19:00 Лорьян 0:1 Марсель
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Марсель 0:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2011/2012)
34 тур
27 апреля, пятница 23:00 Лорьян 2:1 Марсель
18 тур
17 декабря, суббота 22:00 Марсель 2:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Лорьян 2:2 Марсель
3 тур
21 августа, суббота 21:00 Марсель 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Марсель 1:1 Лорьян
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Лорьян 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Лорьян 1:2 Марсель
14 тур
15 ноября, суббота 21:00 Марсель 2:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:55 Лорьян 1:2 Марсель
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Марсель 0:0 Лорьян
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 26 августа 2016, 19:29

    Ничья

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