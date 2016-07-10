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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Понте-Прета - Спорт Ресифи
Понте-Прета - Спорт Ресифи: обзор матча 10 июля 2016
Понте-Прета
10.07.2016, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Понте-Прета - Спорт Ресифи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Мойсес Лукарелли
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Спорт Ресифи
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