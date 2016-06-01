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Материалы

Испания - Южная Корея

01.06.2016, Среда, 17:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Испания - Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные 2012

30 мая, среда 22:00 Южная Корея 1:4 Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 июня, четверг 19:00 Испания 1:0 Южная Корея
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