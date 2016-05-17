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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Дерби Каунти
Халл Сити - Дерби Каунти: обзор матча 17 мая 2016
Халл Сити
17.05.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
7'
Д. Расселл
36'
Э. Робертсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Халл Сити - Дерби Каунти
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Р. Снодграсс
90'
+5
Замена
С. Клукас
️️️️
М. Диаме
90'
+2
90'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Ольссон
88'
Желтая карточка
Д. Хендрик
83'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Расселл
60'
Замена
Т. Инс
️️️️
А. Вайманн
56'
Желтая карточка
Д. Шекелл
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Т. Хаддлстоун
52'
Желтая карточка
М. Одубайо
50'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Робертсон
Желтая карточка
Д. Ливермор
30'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Халл Сити
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
3-3-3-1
17
Якупович
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
17
Диаме
23
Снодграсс
11
Эрнандес
3-5-2
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
77
Расселл
19
Хьюз
7
Брайсон
29
Хендрик
29
Ольссон
18
Вайманн
18
Мартин
23
Снодграсс
5
Магуайр
5
Магуайр
23
Снодграсс
17
Диаме
6
Клукас
6
Клукас
17
Диаме
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
18
Вайманн
10
Инс
10
Инс
18
Вайманн
29
Ольссон
9
Камара
9
Камара
29
Ольссон
77
Расселл
10
Бент
10
Бент
77
Расселл
Остались в запасе
Халл Сити
Дерби Каунти
4
Алекс Брюс
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Остались в запасе
4
Алекс Брюс
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Халл Сити - Дерби Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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