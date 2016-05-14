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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Халл Сити
Дерби Каунти - Халл Сити: обзор матча 14 мая 2016
Дерби Каунти
14.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Халл Сити
30'
А. Эрнандес
40'
Д. Шекелл (АГ)
90'
Э. Робертсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Халл Сити
90'
+6
Замена
А. Брюс
️️️️
М. Диаме
90'
ГОЛ! 0:3!
Э. Робертсон
Пас отдал
М. Одубайо
87'
Замена
С. Клукас
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
Д. Бент
️️️️
У. Хьюз
87'
83'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Эрнандес
72'
Желтая карточка
М. Одубайо
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Расселл
71'
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
Б. Джонсон
60'
45'
Желтая карточка
Д. Ливермор
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Шекелл
35'
Желтая карточка
М. Доусон
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Д. Ливермор
Желтая карточка
М. Ольссон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Халл Сити
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-5-1-1
33
Карсон
5
Шекелл
29
Кристи
36
Кио
10
Инс
4
Джонсон
7
Брайсон
29
Ольссон
77
Расселл
19
Хьюз
18
Мартин
3-3-3-1
17
Якупович
28
Одубайо
33
Дэйвис
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
23
Снодграсс
23
Хаддлстоун
17
Диаме
11
Эрнандес
4
Джонсон
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
4
Джонсон
19
Хьюз
10
Бент
10
Бент
19
Хьюз
77
Расселл
9
Блекмэн
9
Блекмэн
77
Расселл
17
Диаме
4
Брюс
4
Брюс
17
Диаме
23
Снодграсс
6
Клукас
6
Клукас
23
Снодграсс
11
Эрнандес
29
Акпом
29
Акпом
11
Эрнандес
Остались в запасе
Дерби Каунти
Халл Сити
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Дерби Каунти - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Прайд Парк
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