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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Норвегия
Северная Ирландия - Норвегия: обзор матча 26 марта 2017
Северная Ирландия
26.03.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
Норвегия
2'
Д. Уорд
33'
К. Вашингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Норвегия
Замена
М. Лунд
️️️️
С. Даллас
88'
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Вашингтон
85'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Уорд
80'
75'
Замена
С. Берге
️️️️
С. Йохансен
63'
Замена
А. Диоманде
️️️️
А. Содерлунд
53'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Т. Эльюнусси
44'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Желтая карточка
С. Даллас
43'
ГОЛ! 2:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
С. Дэвис
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
Пас отдал
К. Брант
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
0
Крис Брант
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
2
Конор МакЛафлин
ПП
19
Джейми Уорд
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Стефан Йохансен
ЦП
5
Йорген Скельвик
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Сандер Берге
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
0
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Адама Диоманде
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
4-4-2
1
МакГоверн
4
Маколи
20
Кэткарт
5
Эванс
14
Даллас
0
Брант
16
Норвуд
8
Дэвис
2
МакЛафлин
11
Вашингтон
19
Уорд
4-3-1-2
1
Ярстейн
14
Эльабделлауи
19
Ховланд
5
Вальсвик
6
Нордтвейт
8
Йохансен
5
Скельвик
10
Эльюнусси
11
Эльюнусси
11
Содерлунд
7
Кинг
19
Уорд
7
МакГинн
7
МакГинн
19
Уорд
14
Даллас
20
Лунд
20
Лунд
14
Даллас
11
Вашингтон
10
Лафферти
10
Лафферти
11
Вашингтон
10
Эльюнусси
20
Дели
20
Дели
10
Эльюнусси
8
Йохансен
8
Берге
8
Берге
8
Йохансен
11
Содерлунд
20
Диоманде
20
Диоманде
11
Содерлунд
Остались в запасе
Северная Ирландия
Норвегия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
0
Андерс Конрадсен
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
0
Андерс Конрадсен
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Северная Ирландия - Норвегия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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