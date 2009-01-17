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Расписание матчей
Шахтер - Шериф
Шахтер - Шериф: обзор матча 17 января 2009
Шахтер
17.01.2009, суббота, 15:00
Кубок Содружества, группа C, 1 тур
0 : 4
Завершен
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