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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Луго
Тенерифе - Луго: обзор матча 03 апреля 2016
Тенерифе
03.04.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 0
Завершен
Луго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тенерифе - Луго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
Жирона
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1 : 3
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2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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