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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 20 апреля 2016
Герта
20.04.2016, среда, 21:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Герта - Боруссия Д
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0
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Матчи команд
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- : -
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Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
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