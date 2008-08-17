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Расписание матчей
Италия. Кубок
Пиза - Циттаделла
Пиза - Циттаделла: обзор матча 17 августа 2008
Пиза
17.08.2008, воскресенье, 22:30
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Циттаделла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пиза - Циттаделла
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0
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0
0
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Эмполи
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