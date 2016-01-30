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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 30 января 2016
Ливерпуль
30.01.2016, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Замена
Х. Энрике
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
89'
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
К. Браннаган
86'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Айб
80'
69'
Замена
М. Антонио
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
Д. Ловрен
54'
37'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Ш. Куяте
36'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Д. Томкинс
35'
Травма
Д. Томкинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЛП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Джордон Айб
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Вест Хэм
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
4-4-1-1
22
Миньоле
14
Смит
6
Стюарт
6
Ловрен
29
Колкер
17
Клайн
8
Браннаган
7
Аллен
33
Айб
10
Тейшейра
20
Бентеке
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
21
Огбонна
5
Томкинс
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
8
Сонг
14
Мба Обьянг
10
Пайет
13
Валенсия
10
Тейшейра
21
Энрике
21
Энрике
10
Тейшейра
33
Айб
9
Ожо
9
Ожо
33
Айб
8
Браннаган
24
Синклэйр
24
Синклэйр
8
Браннаган
5
Томкинс
17
О'Брайен
17
О'Брайен
5
Томкинс
11
Мозес
18
Антонио
18
Антонио
11
Мозес
8
Куяте
18
Елавич
18
Елавич
8
Куяте
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
4
Педро Чиривелья
ОП
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Остались в запасе
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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