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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Уотфорд
Ноттингем Форест - Уотфорд: обзор матча 30 января 2016
Ноттингем Форест
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Уотфорд
89'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Уотфорд
Желтая карточка
Э. Личай
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
86'
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
Н. Амрабат
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Д. Грант
83'
82'
Желтая карточка
Н. Амрабат
72'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
И. Анья
72'
Замена
О. Игало
️️️️
Т. Дини
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Уорд
68'
Желтая карточка
Д. Уорд
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Ноттингем Форест
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
3-5-2
24
Де Врис
6
Уилсон
14
Хоббс
2
Личай
20
Гарднер
8
Воган
14
Бурк
7
Грант
8
Коэн
16
Уорд
20
Блэксток
4-4-2
25
Пантилимон
12
Ньом
20
Кэткарт
15
Аке
4
Предль
26
Уотсон
22
Абди
6
Гедиура
21
Анья
39
Амрабат
14
Дини
16
Уорд
23
Осборн
23
Осборн
16
Уорд
7
Грант
7
Оливейра
7
Оливейра
7
Грант
39
Амрабат
44
Паредес
44
Паредес
39
Амрабат
21
Анья
14
Хурадо
14
Хурадо
21
Анья
14
Дини
9
Игало
9
Игало
14
Дини
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Уотфорд
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Ноттингем Форест - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
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Уотфорд
0 : 0
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Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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