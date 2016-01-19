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Расписание матчей
Франция. Кубок
Газелек - Генгам
Газелек - Генгам: обзор матча 19 января 2016
Газелек
19.01.2016, вторник, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Газелек - Генгам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газелек
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1 : 3
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Информация о матче
Стадион:
Анже Казанова
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