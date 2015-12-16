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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Специя
Рома - Специя: обзор матча 16 декабря 2015
Рома
16.12.2015, среда, 16:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Специя
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
Желтая карточка
В. Ванкер
40'
Желтая карточка
С. Учан
19'
Начало матча
Статистика матча Рома - Специя
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
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Мантова
Информация о матче
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