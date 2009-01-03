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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Ньюкасл
Халл Сити - Ньюкасл: обзор матча 03 января 2009
Халл Сити
03.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Халл Сити - Ньюкасл
Замена
️️️️
Д. Кузен
Замена
П. Халмоши
️️️️
К. Фэган
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Джеованни
Желтая карточка
Н. Батт
Желтая карточка
К. Фэган
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
П. МакШейн
Желтая карточка
С. Джианнакополос
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
24
Натан Дойл
ПЗ
39
Крейг Фэган
ЛВ
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
10
Джеованни
АП
25
Дин Марни
ПВ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
6
Ники Фитерстон
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
13
Райан Франс
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
25
Казенга Луалуа
ЛВ
9
Хиско
ЦФ
4-2-3-1
12
Дьюк
18
Риккеттс
5
МакШейн
6
Тернер
24
Дойл
33
Джианнакополос
0
Боатенг
39
Фэган
10
Джеованни
25
Марни
8
Кузен
4-4-2
24
Гивен
2
Колоччини
4
Бассонг
27
Тэйлор
21
Энрике
16
Дафф
0
Батт
23
Гатри
28
Н'Зогбиа
10
Оуэн
9
Кэрролл
39
Фэган
16
Халмоши
16
Халмоши
39
Фэган
28
Н'Зогбиа
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Халл Сити
Ньюкасл
26
Тони Уорнер
ВР
6
Ники Фитерстон
ЦЗ
13
Райан Франс
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
6
Ники Фитерстон
ЦЗ
13
Райан Франс
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Халл Сити - Ньюкасл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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