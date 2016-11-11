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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Азербайджан
Северная Ирландия - Азербайджан: обзор матча 11 ноября 2016
Северная Ирландия
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 4 тур
4 : 0
Завершен
Азербайджан
27'
К. Лафферти
40'
Г. Маколи
66'
К. МакЛафлин
83'
К. Брант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Азербайджан
84'
Желтая карточка
Д. Назаров
ГОЛ! 4:0!
К. Брант
83'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
К. Эванс
81'
Желтая карточка
К. Эванс
75'
75'
Замена
А. Рамазанов
️️️️
Р. Гурбанов
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Ш. Фергюсон
73'
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
72'
70'
Замена
Д. Назаров
️️️️
Э. Махмудов
ГОЛ! 3:0!
К. МакЛафлин
Пас отдал
О. Норвуд
66'
Замена
У. Григг
️️️️
К. Лафферти
62'
45'
Замена
Д. Йилмаз
️️️️
Р. Шейдаев
ГОЛ! 2:0!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Брант
40'
39'
Желтая карточка
Э. Махмудов
ГОЛ! 1:0!
К. Лафферти
Пас отдал
Д. Эванс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
13
Корри Эванс
ПП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ПП
11
Руслан Гурбанов
ЛФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
22
Афран Исмаилов
РФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Северная Ирландия
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
11
Дениз Йилмаз
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
3-5-2
1
МакГоверн
2
МакЛафлин
5
Эванс
4
Маколи
3
Фергюсон
16
Норвуд
0
Брант
8
Дэвис
13
Эванс
21
Магеннис
10
Лафферти
2-1-4-3
1
Агаев
15
Гусейнов
18
Медведев
2
Гараев
19
Амиргулиев
18
Мирзабеков
21
Дашдемиров
8
Махмудов
22
Исмаилов
11
Шейдаев
11
Гурбанов
13
Эванс
17
МакНэйр
17
МакНэйр
13
Эванс
3
Фергюсон
7
МакГинн
7
МакГинн
3
Фергюсон
10
Лафферти
9
Григг
9
Григг
10
Лафферти
8
Махмудов
13
Назаров
13
Назаров
8
Махмудов
11
Шейдаев
11
Йилмаз
11
Йилмаз
11
Шейдаев
11
Гурбанов
18
Рамазанов
18
Рамазанов
11
Гурбанов
Остались в запасе
Северная Ирландия
Азербайджан
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
23
Тревор Карсон
ВР
23
Алан Маннус
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Северная Ирландия - Азербайджан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 00:40)
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