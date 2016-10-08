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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Норвегия
Азербайджан - Норвегия: обзор матча 08 октября 2016
Азербайджан
08.10.2016, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Норвегия
11'
М. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Норвегия
90'
+3
Желтая карточка
А. Серлот
90'
+2
Желтая карточка
С. Йохансен
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
А. Рамазанов
90'
84'
Замена
С. Йохансен
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Р. Гурбанов
80'
71'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
П. Хелланд
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Э. Исрафилов
65'
Желтая карточка
Р. Гурбанов
64'
61'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Кинг
33'
Желтая карточка
Й. Свенссон
32'
Желтая карточка
Х. Алеесами
ГОЛ! 1:0!
М. Медведев
Пас отдал
А. Рамазанов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ПП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
20
Адама Диоманде
ЦФ
0
Пал-Андре Хелланд
РФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
11
Рауф Алиев
АП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
13
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Агаев
14
Садыгов
18
Медведев
2
Гараев
11
Гурбанов
19
Амиргулиев
14
Исрафилов
18
Мирзабеков
18
Рамазанов
21
Дашдемиров
13
Назаров
3-1-3-3
1
Ярстейн
19
Ховланд
4
Страндберг
16
Алеесами
13
Селнаэс
19
Хенриксен
16
Свенссон
15
Скьельбред
0
Хелланд
20
Диоманде
7
Кинг
18
Рамазанов
15
Гусейнов
15
Гусейнов
18
Рамазанов
11
Гурбанов
11
Шейдаев
11
Шейдаев
11
Гурбанов
14
Исрафилов
19
Алескеров
19
Алескеров
14
Исрафилов
15
Скьельбред
8
Йохансен
8
Йохансен
15
Скьельбред
0
Хелланд
19
Бергет
19
Бергет
0
Хелланд
7
Кинг
7
Серлот
7
Серлот
7
Кинг
Остались в запасе
Азербайджан
Норвегия
17
Рахман Гаджиев
АП
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
Главный тренер
Роберт Просинечки
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
13
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
17
Рахман Гаджиев
АП
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
13
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Азербайджан - Норвегия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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