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Судьи
Главный судья:
Тони Шапрон (Флерс)

Ирландия - Грузия

06.10.2016, Четверг, 21:45 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Ирландия - Грузия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа D
8 тур
7 сентября, понедельник 21:45 Ирландия 1:0 Грузия
1 тур
7 сентября, воскресенье 20:00 Грузия 1:2 Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

2 июня, воскресенье 20:30 Ирландия 4:0 Грузия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
9 тур
11 февраля, среда 22:45 Ирландия 2:1 Грузия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
1 тур
6 сентября, суббота 20:00 Грузия 1:2 Ирландия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сербия 10 6 3 1 20:10 +10 21
2. Ирландия 10 5 4 1 12:6 +6 19
3. Уэльс 10 4 5 1 13:6 +7 17
4. Австрия 10 4 3 3 14:12 +2 15
5. Грузия 10 0 5 5 8:14 -6 5
6. Молдавия 10 0 2 8 4:23 -19 2
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