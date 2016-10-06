Ирландия - Грузия

|8 тур
|7 сентября, понедельник
|21:45
|Ирландия
|1:0
|Грузия
|1 тур
|7 сентября, воскресенье
|20:00
|Грузия
|1:2
|Ирландия
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|21:45
|Ирландия
|1:0
|Грузия
|1 тур
|7 сентября, воскресенье
|20:00
|Грузия
|1:2
|Ирландия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сербия
|10
|6
|3
|1
|20:10
|+10
|21
|2.
|Ирландия
|10
|5
|4
|1
|12:6
|+6
|19
|3.
|Уэльс
|10
|4
|5
|1
|13:6
|+7
|17
|4.
|Австрия
|10
|4
|3
|3
|14:12
|+2
|15
|5.
|Грузия
|10
|0
|5
|5
|8:14
|-6
|5
|6.
|Молдавия
|10
|0
|2
|8
|4:23
|-19
|2