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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Дармштадт
Бавария - Дармштадт: обзор матча 15 декабря 2015
Бавария
15.12.2015, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Дармштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Дармштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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