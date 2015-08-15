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Расписание матчей
Италия. Кубок
Палермо - Авеллино
Палермо - Авеллино: обзор матча 15 августа 2015
Палермо
15.08.2015, суббота, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Авеллино
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Палермо - Авеллино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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