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Расписание матчей
Италия. Кубок
Эмполи - Виченца
Эмполи - Виченца: обзор матча 15 августа 2015
Эмполи
15.08.2015, суббота, 19:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Виченца
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмполи - Виченца
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