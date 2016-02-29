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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ираклис
Атромитос - Ираклис: обзор матча 29 февраля 2016
Атромитос
29.02.2016, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Ираклис
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Атромитос - Ираклис
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0
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0
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
- : -
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Ираклис
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Каламата
1 : 1
02.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
Ираклис
2 : 0
11.10.2026
Левадиакос
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Атромитос
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2025.03.10 10:46
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2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
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2025.03.10 10:46
Матч «Ираклис» – «Олимпиакос» перенесен из-за беженцев
2016.03.05 18:06
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