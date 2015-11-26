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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Партизан
АЗ Алкмаар - Партизан: обзор матча 26 ноября 2015
АЗ Алкмаар
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 2
Завершен
Партизан
48'
Д. Соуза
65'
А. Умару
89'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Партизан
90'
Желтая карточка
А. Живкович
90'
Замена
П. Грбич
️️️️
А. Живкович
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Живкович
Пас отдал
А. Умару
Замена
Г. Хуппертс
️️️️
К. Ортис
88'
85'
Замена
В. Божинов
️️️️
Н. Нинкович
Замена
Р. Мюрен
️️️️
А. Джаханбакш
80'
Замена
М. Танкович
️️️️
Й. ван Овереем
75'
75'
Замена
С. Илич
️️️️
С. Бабович
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Умару
Пас отдал
Н. Нинкович
ГОЛ! 1:0!
Д. Соуза
Пас отдал
Р. Брежанчич
48'
Желтая карточка
Д. Люккассен
45'
26'
Желтая карточка
И. Бандаловски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Партизан
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Филип Кляич
ВР
18
Александар Субич
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
15
Абубакар Умару
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
19
Том Хайе
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
35
Никола Лекович
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
22
Петар Грбич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Коутиньо
32
Люккассен
31
Брежанчич
6
Гаувелеув
4
Юханссон
8
ван Овереем
36
Дабни Соуза
16
Ортис
7
Хенриксен
11
Джаханбакш
14
Янссен
3-4-1-1
2
Бандаловски
18
Субич
31
Чиркович
4
Вуличевич
10
Бабович
5
Брашанац
14
Живкович
8
Евтович
44
Нинкович
15
Умару
16
Ортис
14
Хуппертс
14
Хуппертс
16
Ортис
11
Джаханбакш
21
Мюрен
21
Мюрен
11
Джаханбакш
8
ван Овереем
22
Танкович
22
Танкович
8
ван Овереем
10
Бабович
22
Илич
22
Илич
10
Бабович
14
Живкович
22
Грбич
22
Грбич
14
Живкович
44
Нинкович
86
Божинов
86
Божинов
44
Нинкович
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Партизан
1
Серхио Рочет
ВР
19
Том Хайе
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
3
Неманья Петрович
ЛЗ
12
Живко Живкович
ВР
35
Никола Лекович
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
19
Том Хайе
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
Остались в запасе
3
Неманья Петрович
ЛЗ
12
Живко Живкович
ВР
35
Никола Лекович
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Любинко Друлович
Статистика матча АЗ Алкмаар - Партизан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
АФАС Штадион
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