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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аугсбург - Партизан
Аугсбург - Партизан: обзор матча 01 октября 2015
Аугсбург
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 3
Завершен
Партизан
57'
Р. Бобадилья
31'
А. Живкович
54'
Фабрисио
62'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Партизан
Желтая карточка
Р. Бобадилья
90'
+1
86'
Желтая карточка
М. Остойич
84'
Желтая карточка
Н. Петрович
Замена
П. Троховски
️️️️
Я. Кальсен-Бракер
75'
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
71'
67'
Замена
Н. Петрович
️️️️
В. Божинов
64'
Вторая желтая
А. Субич
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Живкович
Пас отдал
М. Евтович
Желтая карточка
А. Эссвайн
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Х. Алтынтоп
57'
56'
Желтая карточка
А. Субич
54'
ГОЛ! 0:2!
Фабрисио
46'
Замена
М. Остойич
️️️️
Г. Балажиц
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Фойлнер
46'
Замена
Ф. Макс
️️️️
Т. Матавж
46'
41'
Желтая карточка
М. Вуличевич
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Живкович
Пас отдал
С. Бабович
22'
Замена
В. Божинов
️️️️
А. Умару
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
16'
5'
Желтая карточка
М. Евтович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
18
Александар Субич
ЦЗ
4
Фабрисио
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
15
Абубакар Умару
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-3-1-3
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
8
Фойлнер
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
9
Матавж
4-5-1
12
Живкович
4
Фабрисио
4
Вуличевич
6
Балажиц
18
Субич
91
Стеванович
8
Евтович
5
Брашанац
10
Бабович
14
Живкович
15
Умару
9
Матавж
30
Макс
30
Макс
9
Матавж
18
Кальсен-Бракер
15
Троховски
15
Троховски
18
Кальсен-Бракер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Фойлнер
Божинов
3
Петрович
3
Петрович
Божинов
6
Балажиц
24
Остойич
24
Остойич
6
Балажиц
15
Умару
86
Божинов
86
Божинов
15
Умару
Остались в запасе
Аугсбург
Партизан
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
31
Филип Кляич
ВР
16
Саша Лукич
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
31
Филип Кляич
ВР
16
Саша Лукич
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Зоран Милинкович
Статистика матча Аугсбург - Партизан
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Аугсбург Арена
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