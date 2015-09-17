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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Селтик
Аякс - Селтик: обзор матча 17 сентября 2015
Аякс
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
24'
В. Фишер
84'
Л. Шоне
8'
Н. Биттон
42'
М. Лустиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Селтик
Желтая карточка
Т. Сереро
89'
ГОЛ! 2:2!
Л. Шоне
84'
83'
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Коммонс
75'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Д. Форрест
Замена
Л. Шоне
️️️️
В. Фишер
75'
73'
Вторая желтая
Э. Исагирре
69'
Замена
Э. Эмброуз
️️️️
М. Лустиг
67'
Желтая карточка
С. Йохансен
64'
Желтая карточка
М. Лустиг
Замена
А. Милик
️️️️
А. Юнес
62'
Замена
Т. Сереро
️️️️
Д. Синкгравен
62'
55'
Желтая карточка
Э. Исагирре
42'
ГОЛ! 1:2!
М. Лустиг
Пас отдал
К. Коммонс
ГОЛ! 1:1!
В. Фишер
Пас отдал
Д. Классен
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Биттон
Пас отдал
К. Коммонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Силлессен
35
Дийкс
24
Синкгравен
34
Велтман
2
Тете
44
Ридевальд
8
Гудель
18
Классен
8
Юнес
21
Эль-Гази
7
Фишер
4-1-3-1-1
1
Гордон
3
Исагирре
28
Боята
55
Шимунович
23
Лустиг
55
Биттон
8
Браун
10
Йохансен
15
Коммонс
49
Форрест
29
Гриффитс
24
Синкгравен
17
Сереро
17
Сереро
24
Синкгравен
7
Фишер
20
Шоне
20
Шоне
7
Фишер
8
Юнес
30
Милик
30
Милик
8
Юнес
15
Коммонс
17
Джанко
17
Джанко
15
Коммонс
49
Форрест
6
Блэкетт
6
Блэкетт
49
Форрест
23
Лустиг
4
Эмброуз
4
Эмброуз
23
Лустиг
Остались в запасе
Аякс
Селтик
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Франк де Бур
26
Логан Бэйлли
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Аякс - Селтик
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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