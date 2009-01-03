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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Кан
Нант - Кан: обзор матча 03 января 2009
Нант
03.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
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- : -
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Руан
Информация о матче
Стадион:
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