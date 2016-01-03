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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Тондела
Риу Аве - Тондела: обзор матча 03 января 2016
Риу Аве
03.01.2016, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 15 тур
2 : 3
Завершен
Тондела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Риу Аве - Тондела
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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Риу Аве
Тондела
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
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