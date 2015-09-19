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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Мидлсбро
Ноттингем Форест - Мидлсбро: обзор матча 19 сентября 2015
Ноттингем Форест
19.09.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
7'
М. Миллс
3'
Д. Наджент
32'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Мидлсбро
87'
Замена
А. Форшоу
️️️️
К. Стуани
85'
Желтая карточка
Д. Айяла
84'
Желтая карточка
Д. Фаббрини
81'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
Желтая карточка
Д. Воган
79'
Пенальти не реализован!
Х. Лэнсбери
78'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Н. Оливейра
75'
69'
Желтая карточка
А. Клэйтон
68'
Замена
Кике
️️️️
Д. Наджент
66'
Желтая карточка
Б. Гибсон
58'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
А. Адома
Замена
Д. Уорд
️️️️
Б. Осборн
46'
32'
ГОЛ! 1:2!
Д. Айяла
Желтая карточка
К. Уилсон
22'
Замена
Д. Хоббс
️️️️
М. Миллс
18'
9'
Желтая карточка
Д. Наджент
ГОЛ! 1:1!
М. Миллс
Пас отдал
Х. Лэнсбери
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Наджент
Пас отдал
Д. Фрэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
6
Уилсон
15
Пинильос
2
Личай
5
Миллс
23
Осборн
23
Лэнсбери
8
Воган
20
Мендес
8
О'Грэди
7
Оливейра
3-4-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
37
Адома
19
Даунинг
10
Нсуе
7
Стуани
35
Наджент
5
Миллс
14
Хоббс
14
Хоббс
5
Миллс
7
Оливейра
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Оливейра
23
Осборн
16
Уорд
16
Уорд
23
Осборн
7
Стуани
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Стуани
37
Адома
31
Фаббрини
31
Фаббрини
37
Адома
35
Наджент
19
Кике
19
Кике
35
Наджент
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидлсбро
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидлсбро
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сити Граунд
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