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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стокпорт Каунти - Гиллинхэм
Стокпорт Каунти - Гиллинхэм: обзор матча 09 декабря 2008
Стокпорт Каунти
09.12.2008, вторник, 22:45
Англия. Кубок
1 : 2
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стокпорт Каунти - Гиллинхэм
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0
0
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0
0
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Информация о матче
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